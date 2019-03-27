Министр иностранных дел РК встретилась с вице-премьером Узбекистана

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва встретилась в среду в Сеуле с вице-премьером Узбекистана по вопросам инвестиций и внешнеэкономической деятельности Эльёром Ганиевым. Глава южнокорейского МИД выразила благодарность Узбекистану за постоянную поддержку внешней политики Сеула, в том числе, за усилия по улучшению отношений с Центральной Азией. В свою очередь, вице-премьер Узбекистана выразил надежду на расширение двусторонних экономических связей, особенно в областях информационно-коммуникационных технологий, образования, транспорта и энергетики. В программе визита Эльёра Ганиева в Сеул, который продлится до пятницы, встречи с министром планирования и финансов РК Хон Нам Ги и лидерами южнокорейского бизнеса.