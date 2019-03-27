Число пользователей банковских онлайн-услуг возросло в 2018 году на 8,5%

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Как сообщили в четверг в Банке Кореи, в 2018 году число пользователей банковских онлайн-услуг составило рекордные 146 млн 560 тыс. человек, что на 8,5% больше, чем годом ранее. Это общее число всех зарегистрированных пользователей 18 провайдеров услуги интернет- и мобильного банкинга. На компьютерах и мобильных устройствах в прошлом году ежедневно обрабатывалось в среднем 118 млн 970 тыс транзакций, что на 25,3% больше, чем в предыдущем году. Средняя сумма средств обработанных таким образом, составила 52 трлн 160 млрд вон или 45 млрд 850 млн долларов в день. В прошлом году интернет-банкинг был наиболее предпочтительным средством банковских операций, на его долю пришлось 53,2% транзакций, что на 7,7% процента больше, чем годом ранее. 30,2% транзакций совершено с помощью банкоматов, 8,8% - через операторов в отделениях банков, 7,9 – с помощью услуги телефонного банкинга.