Глава МИД РК Кан Гён Хва отправилась с визитом в США

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва отправилась в четверг в Нью-Йорк, где примет участие в министерской конференции ООН по миротворческой деятельности. В пятницу она прибудет в Вашингтон для переговоров с госсекретарём США Майклом Помпео. Это будет первый личный контакт глав внешнеполитических ведомств двух стран после неудачного северокорейско-американского саммита в Ханое в конце февраля. В ходе встречи с журналистами в аэропорту перед вылетом в США Кан Гён Хва сказала, что она планирует обменяться с Майклом Помпео взглядами на последние события вокруг Корейского полуострова и скоординировать будущую стратегию совместных действий.