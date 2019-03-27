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В 2020 году в РК начнётся сокращение населения, а к 2067 году оно составит примерно 33 млн человек. Об этом сообщили в четверг в Национальном статистическом управлении, опубликовав прогноз с учётом наименее оптимистической тенденции в демографической ситуации, при которой сохранятся нынешний низкий уровень рождаемости и минимальный уровень притока населения из-за рубежа. По прогнозам управления, в нынешнем году население РК достигнет пика - 51 млн 650 тыс. человек, а с 2020 года начнёт сокращаться на 0,02% в год. При ускорении темпов сокращения населения показатель упадёт к 2067 году до 33 млн 650 тыс. человек, вернувшись к уровню 1972 года. По прогнозам экспертов, в нынешнем году число новорождённых составит 282 тыс. человек. Среднестатистический суммарный коэффициент рождаемости, который показывает, сколько детей женщина предположительно родит за всю жизнь, составит 0,87 ребёнка. К 2022 году данный показатель может сократиться до 0,72 ребёнка.