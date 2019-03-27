КНДР впервые участвует в международной туристической ярмарке во Вьетнаме

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КНДР впервые участвует во Вьетнамской международной туристической выставке (VITM), которая проходит в Ханое с 27 по 30 марта. Около 50 профильных организаций со всего мира предлагают на ней различные турпродукты. КНДР представила на своём стенде фотографии Пхеньяна и пограничного пункта Пханмунчжома. Северокорейские турагентства предлагают пятидневный тур по маршруту Пекин-Пхеньян-Демилитаризованная зона. Жители Вьетнама, особенно те, которые учились в КНДР в 60-70-х годах, проявляют интерес к северокорейскому стенду. Как сообщает в четверг KBS, во Вьетнаме надеются на сохранение дружеских отношений с КНДР, созданных в ходе февральского визита северокорейского лидера Ким Чон Ына.