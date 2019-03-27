Председатель Kumho-Asiana уходит в отставку из-за аудиторского скандала

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Председатель Kumho-Asiana Group Пак Сам Гу принял решение уйти в отставку с ключевых управленческих постов, тем самым взяв на себя ответственность за недавний скандал, который касается результатов аудиторской проверки. Как сообщил в среду представитель Kumho-Asiana, в качестве нового главы группы в кратчайшие сроки будет привлечён внешний управляющий, задачей которого будет урегулировать ситуацию. Аудиторская компания Samil PricewaterhouseCoopers, хотя и обнаружила непорядок с отчётностью компании, повысила оценку её финансового отчёта за 2018 год. Тем не менее, акции Asiana Airlines упали на 15%. Пак Сам Гу встретился в среду с председателем и исполнительным директором Корейского банка развития (KDB) Ли Дон Голем, попросив у него помощи в восстановлении доверия инвесторов к Asiana Airlines, долги которой финансовым учреждениям составляют 2 млрд 800 млн долларов. 30% долга компания должна погасить в этом году.