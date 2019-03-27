Мун Чжэ Ин: Иностранные компании будут пользоваться теми же правами, что и отечественные

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Зарубежные компании, инвестируя в южнокорейскую экономику, становятся «нашими компаниями, которые способствуют нашему экономическому развитию». Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на состоявшейся в четверг в Сеуле встрече с иностранными инвесторами. Он обещал предоставить иностранным инвесторам те же права, что и отечественным компаниям, поскольку их совместное развитие соответствует интересам страны. Президент признал важность иностранных компаний, поскольку на их долю приходится 19% отечественного экспорта и 7% всех рабочих мест. РК является привлекательным местом для инвестиций, благодаря прочным основам отечественной экономики,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. Во встрече приняли участие представители 56 компаний с иностранными инвестициями и девяти предпринимательских объединений. Это была первая встреча такого рода с момента прихода Мун Чжэ Ина на пост президента в мае 2017 года.