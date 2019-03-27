Глава МИД РК Кан Гён Хва встретилась с генсеком ООН Антониу Гутеррешем

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва прибыла в четверг в Нью-Йорк, где в тот же день встретилась с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. Она проинформировала главу ООН о ситуации в регионе и северокорейской политике Сеула, его усилиях по оказанию содействия переговорам между Пхеньяном и Вашингтоном. Глава ООН подтвердил, что он продолжит оказывать всемерную поддержку Сеулу в деле установления прочного мира на Корейском полуострове. Он выразил удовлетворение тем, что КНДР и США делают шаги навстречу друг другу. В пятницу Кан Гён Хва примет участие в министерской конференции ООН по миротворческой деятельности и встретится в Вашингтоне с госсекретарём США Майклом Помпео. Ожидается, что в ходе встречи состоится обмен мнениями о северокорейско-американских и межкорейских отношениях, в том числе, об организации встреч членов разделённых семей Юга и Севера.