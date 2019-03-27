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Объём промышленного производства в РК в феврале сократился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, это самое большое снижение с марта 2013 года, когда объём промышленного производства упал на 2,1%. Розничные продажи, отражающие потребительскую активность, снизились за тот же период на 0,5%, а в годовом исчислении на 2% из-за сокращения продаж продуктов питания, напитков и легковых автомобилей. Производство автомобилей в феврале сократилось на 3,2%, а производство в сфере услуг - на 1,1%. Инвестиции в производственные мощности сократились на 10,4%, что является максимальным сокращением за последние пять лет. Индекс совпадающих индикаторов, демонстрирующий нынешнюю ситуацию в экономике, упал на 0,4 пункта, продолжая сокращаться 11 месяцев подряд.