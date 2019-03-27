KBS: В КНДР имеются 104 объекта, связанных с ядерной программой

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Телерадиокомпания KBS получила данные о части содержания «списка ядерных объектов КНДР», который имеется в распоряжении правительств РК и США. Имеется информация о наличии в КНДР 104 таких объектов. Примечательно, что в качестве критерия достижения денуклеаризации указывается необходимость закрытия Севером сорока из них. Среди них 15 исследовательских и контролирующих учреждения, 8 предприятий по добыче урана. Они расположены главным образом в районе Ёнбёна провинции Пхёнан-Пукто, Пхеньяна, уезде Пхёнсан-гун провинции Хванхэдо. На восточном побережье действуют исследовательские центры и АЭС. Ранее неоднократно появлялись предположительные данные о подобных объектах. Конкретные данные с названиями, количеством и местонахождением появились впервые.