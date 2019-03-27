Бывший генсек ООН Пан Ги Мун займётся решением проблемы микропыли

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Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который возглавит общественную организацию по проблеме микропыли, намерен проконсультироваться с международными учреждениями. Об этом он сообщил в интервью, находясь в Боао китайской провинции Хайнань, где проходит Азиатский экономический форум. По его словам, он хочет ознакомиться с международным мнением, уже занимаясь проблемой микропыли. Он также выразил намерение обсудить её с премьером госсовета Китая Ли Кэцяном. Коснувшись утверждений о том, что проблема микропыли переросла в политический спор между Сеулом и Пекином, он сказал, что китайская сторона сделала гораздо больше для снижения уровня микропыли, чем южнокорейская. Поэтому неправильно перекладывать всю ответственность на Китай, добавил Пан Ги Мун.