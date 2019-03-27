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В прошлом году РК увеличила импорт сельхозпродукции из США на 19,7% по сравнению с 2017 годом. Его сумма составила 9 млрд 370 млн долларов, сообщили в пятницу в Корейском институте экономики сельского хозяйства. В общем импорте продукции данной категории доля США выросла на 2,3%, составив 26,6%. Больше всего из США было ввезено говядины – 220 тыс. тонн на сумму в 1 млрд 660 млн долларов, что является максимальной отметкой. Далее следуют кукуруза – 1 млрд 400 млн долларов, свинина – 602 млн долларов, пшеница – 369 млн долларов, соя - 316 млн долларов. В список входят также апельсины и сыр.