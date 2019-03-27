На Корейском полуострове растёт количество мелких землетрясений

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В прошлом году на юге Корейского полуострова было зафиксировано 115 землетрясений магнитудой выше двух. Об этом сообщила в пятницу Корейская метеорологическая администрация. Данный показатель в 1,7 раза выше, чем средняя отметка за период с 1999 по 2017 год. В 2017 году произошло 223 толчка. Во многом это связано с большим количеством афтершоков после сильного землетрясения в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто магнитудой 5,8 и толчков магнитудой 5,4 в Пхохане той же провинции. В прошлом году зафиксированы 33 землетрясения, которые ощущались местными жителями, что в три раза больше среднего показателя.