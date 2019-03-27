Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вновь на самом низком уровне с момента инаугурации

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вновь упал до минимальной отметки с момента его вступления в должность главы государства в мае 2017 года. Как сообщило в пятницу агентство Gallup Korea, он составляет 43%, что на 2% меньше, чем неделю назад. Не одобряют деятельность главы государства 46% из более чем тысячи участников опроса, проведённого 26-28 марта. Отрицательная оценка превышает положительную уже третий раз. Среди недостатков работы главы государства респонденты отметили неспособность улучшить экономическую ситуацию в стране и решить социальные проблемы населения. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 35%, а крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея - 22%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.