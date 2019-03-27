Пресс-секретарь президента РК подал в отставку из-за скандала с недвижимостью

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Пресс-секретарь президента РК Ким Ый Гём подал в пятницу в отставку. Он оказался вовлечён в скандал с покупкой недвижимости со спекулятивными целями. В июле прошлого года он приобрёл в западной части Сеула дом стоимостью 2 млрд 600 млн вон или около 2 млн 300 тыс. долларов, взяв для этого кредит на сумму 900 тыс. долларов. Сейчас стоимость дома увеличилась. Покупка была сделана в тот момент, когда правительство объявило об ужесточении мер по сдерживанию роста цен на жильё и пресечении спекуляций с недвижимостью. Ким Ый Гём был назначен пресс-секретарём президента в феврале прошлого года. Он стал четвёртым по счёту высокопоставленным чиновником в администрации президента РК, который ушёл с поста на волне скандалов.