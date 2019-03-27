Аэропорт Инчхон занял третье место в мире по версии Skytrax

Photo : YONHAP News

Аэропорт Инчхон занял третье место в рейтинге лучших аэропортов мира, опубликованном британской консалтинговой компанией Skytrax. На первом месте седьмой год подряд сингапурский аэропорт Чанги, а на втором - токийский Ханэда. В десятку лучших в мире вошли также аэропорты Дохи, Гонконга, Мюнхена, Цюриха, лондонский аэропорт Хитроу, японские аэропорты Нарита и Тюбу. Рейтинг составлен на основе опроса 13 млн авиапассажиров-граждан 105 стран, которые оценивали 550 аэропортов по всему миру по множеству параметров, в том числе, регистрация, досмотр, паспортный контроль, получение багажа, пересадки на стыковочные рейсы, система безопасности, наличие и ассортимент магазинов и ресторанов.