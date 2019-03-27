Северокорейский экспорт продолжает стремительно сокращаться

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В прошлом году северокорейский экспорт составил 1/10 объёма до усиления международных санкций. Об этом сообщила 29 марта радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на данные Международного внешнеторгового центра. Показатель составил 280 млн 220 тыс. долларов. Это 9,4% по сравнению со средней отметкой в период с 2014 по 2016 год. Санкции стали главной причиной затруднений для Севера в получении валютного дохода. Многие партнёры Пхеньяна были вынуждены сократить или полностью прекратить торговые обмены. В прошлом году в первую десятку крупнейших партнёров КНДР входили Китай, Замбия, Мозамбик, Пакистан, Индия. Филиппины, которые были на третьей позиции в 2016 году, выбыли из списка, а Индия сместилась со второй на пятую позицию. Между тем, объём импорта в КНДР составил 2 млрд 311 млн долларов. В 2017 году отметка составляла 3 млрд 400 млн долларов. Большая часть импорта пришлась на Китай, Россию, Индию, Бразилию и Швейцарию.