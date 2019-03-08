Президент РК отозвал две кандидатуры на посты министров

Photo : YONHAP News

31 марта президент РК Мун Чжэ Ин отозвал кандидатуру Чо Дон Хо на пост министра науки и информационно-коммуникационных технологий и принял самоотвод кандидата на пост министра сухопутных территорий и транспорта Чхве Чжон Хо. Причина отзыва кандидатуры профессора Корейского института передовой науки и технологий (KAIST) Чо Дон Хо состоит в том, что он часто ездил в зарубежные командировки с женой, где, по имеющимся данным, тратил большие суммы. Выяснилось также, что он обеспечил своему сыну льготные условия для обучения за рубежом и прохождения военной службы. Как сообщили в администрации президента, Чо Дон Хо не сообщал об этих фактах в процессе обсуждения его кандидатуры, а проверка, проведённая министерством образования, не выявила нарушений. Между тем, бывший замминистра сухопутных территорий и транспорта Чхве Чжон Хо, назначенный на пост главы министерства, взял самоотвод под давлением критики. В ходе слушаний в парламенте речь зашла о совершенных им махинациях с недвижимостью. Глава государства предложил кандидатуры Чо Дон Хо и Чхве Чжон Хо в рамках перестановок в правительстве. Относительно оставшихся пяти кандидатур у администрации президента пока нет никаких планов.