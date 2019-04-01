Южнокорейский экспорт сократился в марте на 8,2%

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Объём южнокорейского экспорта составил в феврале 47 млрд 100 млн долларов, что на 8,2% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщили в понедельник в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. Импорт сократился за тот же период на 6,7%, составив в прошлом месяце 41 млрд 800 млн долларов. Таким образом, торговый баланс остаётся профицитным 86 месяцев подряд, хотя февральский профицит сократился до 3 млрд 100 млн долларов. Экспорт сокращается четыре месяца подряд. По словам экспертов, это вызвано снижением мировых цен на полупроводники на фоне замедления роста китайской экономики, а также снижением спроса на средства беспроводной связи.