В районе ДМЗ начались поиски останков погибших в Корейской войне

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1 апреля южнокорейские военные начали поиски останков военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны в районе демилитаризованной зоны. Раскопки идут на возвышенности Хвасальмори в провинции Канвондо, где проходила крупнейшая битва Корейской войны. Ранее Юг и Север договаривались провести раскопки совместно, но с северокорейской стороны не последовало никаких конкретных шагов по реализации данной договорённости. В этой связи южнокорейские военные решили осуществить проект самостоятельно. При этом Юг готов к проведению поисковых работ совместно с Севером, если в Пхеньяне всё-таки решат к ним присоединиться. В этот день к работам приступили около ста человек.