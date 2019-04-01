Кан Гён Хва: Важно поддерживать стремление КНДР и США к диалогу

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В диалоге между КНДР и США важно поддерживать стремление сторон к продолжению контактов, тем более, что Сеул и Вашингтон имеют единое понимание относительно ситуации вокруг КНДР. Об этом заявила в воскресенье по возвращении из США министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, отвечая на вопрос о том, обсудила ли она с госсекретарём США Майклом Помпео вопрос о возобновлении переговоров с КНДР. По её словам, были затронуты вопросы подготовки к намеченному на 11 апреля южнокорейско-американскому саммиту, а также ситуация вокруг КНДР после северокорейско-американского саммита в Ханое.