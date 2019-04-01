В РК введён запрет на использование полиэтиленовых пакетов

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С 1 апреля в южнокорейских универмагах и супермаркетах введён запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов. В министерстве экологии сообщается, что эти меры касаются 2 тыс. универмагов, 1 тыс. супермаркетов площадью свыше 165 кв метров, а также торговых комплексов. Министерство приступает к контролю за исполнением запрета. В случае выявления нарушений налагается штраф в размере до 3 млн вон или 2,6 тыс. долларов. Вместо одноразовых полиэтиленовых пакетов предлагается использовать многоразовые пакеты, в стоимость которых входит налог за утилизацию мусора, бумажные пакеты, тканевые сумки. Исключением являются случаи приобретения влажных продуктов. Эти меры, как ожидается, позволят сократить объём использования полиэтиленовых пакетов на 2 млрд 220 млн единиц.