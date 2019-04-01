Южнокорейцы мало доверяют центральному правительству

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Уровень доверия населения к центральному правительству, судебной системе, к армии и полиции в РК один самых низких среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. Лишь 30% южнокорейцев доверяют правительству, 26% - судебной системе, 47% - армии, 64% - полиции. Об этом говорится в докладе ОЭСР о социальных рейтингах, который составлен на основе опросе жителей разных стран. При этом коэффициент разводов, или число разводов на тысячу человек населения, вырос с 1,1 в 1990 году до 2,1 в 2016 году. Средняя отметка по ОЭСР составляет 1,9. Коэффициент заключения браков сократился за тот же период с 9,3 до 5,5. Средний показатель по ОЭСР составил 4,8. Однако средний возраст вступления в брак, который вырос среди женщин с 24,8 до 30,1 года, а среди мужчин - с 27,8 до 32,8 года, соответствует среднему показателю по ОЭСР.