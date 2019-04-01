Южнокорейские дети и подростки всё больше времени уделяют играм

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В прошлом году южнокорейские дети и подростки посвящали играм в среднем 44 минут в день. Об этом говорится в докладе Корейского института по развитию информационного общества. Показатель на 33,3% больше, чем в предыдущем году. Сюда относятся компьютерные, мобильные и консольные игры. Доклад составлен на основе анализа исследований, проводившихся в период с 2014 по 2018 год среди 12 тыс. детей и подростков. Показатель родителей составил 17 минут у отцов, 9 минут у матерей. Стоит отметить, что у детей время использования смартфона оказалось значительно меньше, чем у их родителей, составив 106 минут в день против 145. Кроме того, среди детей уровень распространённости смартфонов составил 76%, у матерей 100%, а у отцов 99%. В институте отмечают, что активность использования родителями различных медиаконтентов косвенно или напрямую влияет на детей.