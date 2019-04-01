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Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина повысился на 0,6%

Write: 2019-04-01 11:30:07Update: 2019-04-01 13:37:46

Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина повысился на 0,6%

Photo : YONHAP News

Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 25 по 29 марта  агентством Realmeter среди 2,5 тыс. жителей страны, рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина составил 47,7%, повысившись на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей. При этом уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 37,2%, понизившись на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей. Рейтинг оппозиционной партии Свободная Корея составил 30,1 %, партии Справедливости 8%, партии Справедливое будущее 5,9%, партии Демократии и мира 2,5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%. 
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