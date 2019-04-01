Ситуация в отрасли полупроводников ухудшается

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Коэффициент загрузки производственных мощностей в области полупроводников сократился в марте на 4%, составив 97,1 пункта. За 100 пунктов берётся показатель 2015 года. Данный показатель оказался самым низким с июля 2015 года, говорится в докладе Национального статистического управления. В октябре прошлого года отметка была на высоком уровне - 114,1 пункта, но затем опустилась ниже 100 пунктов. Ситуация с полупроводниками объясняется сокращением экспорта. В министерстве промышленности, торговли и энергетики РК сообщили, что экспорт полупроводников сокращался с декабря прошлого года до февраля этого года.