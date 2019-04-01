В РК высокая зависимость экономики от внешних факторов

В прошлом году уровень зависимости экономики РК от внешних рынков оказался самым высоким за последние четыре года. На это указывают данные Банка Кореи. Отмечается, что в прошлом году отношение импорта и экспорта РК к ВНД составило 86,8%, что на 2,8% выше, чем в предыдущем году. Это самый высокий уровень с 2014 года, когда он составил 98,6%. Нынешняя ситуация объясняется ростом экспорта полупроводников и соответствующим увеличением ввоза в страну различного сырья и материалов. Экспорт составил 604,9 млрд долларов, а импорт 535,2 млрд долларов. Это рекордные отметки. На их увеличение оказал влияние рост стоимости нефти. В Банке Кореи сообщили, что высокая зависимость от внешних факторов может отрицательно сказаться на экономике, учитывая замедление темпов её роста и усиление торгового конфликта между США и Китаем.