В Пхеньяне впервые прокомментировали нападение на посольство КНДР в Мадриде

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В Пхеньяне впервые прокомментировали налёт на посольство КНДР в Мадриде, имевший место 22 февраля. Как отмечается в заявлении МИД КНДР, распространённом в воскресенье агентством ЦТАК, в Пхеньяне расценивают нападение на посольство как теракт и призывают испанские власти добросовестно провести расследование инцидента. «Незаконное вторжение, захват и грабёж дипломатического представительства является серьёзным посягательством на государственную власть и грубым нарушением международного права, которое нельзя допускать в международном сообществе»,- говорится в заявлении. В нём отмечается, что в западных СМИ распространяются различные версии о личностях нападавших на посольство, в этой связи в Пхеньяне следят за развитием событий. По данным национальной судебной коллегии Испании, в нападении на посольство КНДР в Мадриде участвовала группа из 10 человек.