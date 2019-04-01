В 1988 году Китай планировал отправить свою сборную на Олимпиаду в Сеуле через КНДР

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Появились данные о том, что в 1988 году китайские власти планировали направить свою сборную на летнюю Олимпиаду в Сеуле по железной дороге через КНДР и пограничный пункт Пханмунчжом. Об этом стало известно из рассекреченных дипломатических документов. Тогда этот план был отменён в связи с отказом Пхеньяна. Сообщается, что МИД Китая после этого направил лидеру КНДР Ким Ир Сену послание, что Пхеньян упустил благоприятную возможность из-за негибкости северокорейского режима. В то время, когда холодная война подходила к концу, МОК активно выступал за участие в Олимпиаде СССР, КНДР и Китая. Советское руководство предложило провести летнюю Олимпиаду 1988 года совместно Югом и Севером. Таким образом, предполагается, что СССР пытался обеспечить условия для своего участия в Олимпиаде. Однако Ким Ир Сен призвал СССР не принимать участия в Олимпиаде в Сеуле, на что Михаил Горбачёв ответил отказом. События показывают стремление Севера сохранить свой режим на фоне изменений, набиравших обороты в Китае и СССР.