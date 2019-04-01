В РК начинается контроль за соблюдением режима 52-часовой недели

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С 1 апреля южнокорейские компании со штатом свыше 300 человек будут наказываться в случае превышения 52-часовой рабочей недели, которая была введена ещё в июле. До настоящего момента правительство давало предприятиям время на постепенный переход на новые условия работы, но теперь за соблюдением этих правил будут тщательно следить. Под контроль подпадают 3.600 компаний, в которых работают более 300 человек. 52-часовой режим нельзя нарушать даже в случае договорённости между рабочими и работодателями. Между тем, нарушители будут наказываться не сразу, на исправление ситуации будет даваться четыре месяца. В качестве меры наказания могут быть применены заключение на срок до двух лет и штраф до 20 млн вон или 17 тыс. долларов. Отсрочку на введение 52-часовой недели получат предприятия, которые намерены применять систему гибкого рабочего графика. Отсрочка будет действовать до принятия соответствующей законодательной базы. Между тем, с 1 мая по июнь власти проведут проверку 3 тыс. компаний. В случая выявления предпосылок к несоблюдению новых правил, такие предприятия станут объектами особого надзора до августа этого года.