Средняя концентрация микропыли в воздухе РК растёт

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В марте средняя концентрация микропыли в атмосфере в Сеуле достигла 44,6 микрограмма на кубометр. Это максимальный показатель с 2015 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Такие данные представлены министерством экологии РК. В 2015 году концентрация составила 38 микрограммов на кубометр, в 2016 году - 32, в 2017 году - 39, в 2018 году - 34. Это объясняется большим количеством насыщенных пылевых облаков. Семь дней подряд - 1 по 7 марта - в Сеуле, Инчхоне, провинции Кёнгидо, в Сэчжоне, в провинциях Чхунчхондо действовали экстренные меры по борьбе с микропылью. 5 марта в столице концентрация достигла рекордного значения 135 микрограмм на кубометр.