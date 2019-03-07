Саммит РК-АСЕАН состоится 25-26 ноября в Пусане

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25-26 ноября в Пусане состоится специальный саммит РК – АСЕАН, приуроченный к 30-летию установления двусторонних отношений. Об этом сообщил в понедельник представитель администрации президента РК Юн До Хан. Он отметил, что предстоящий саммит является крупнейшим международным мероприятием, которое пройдёт в стране при администрации Мун Чжэ Ина. В нём, как ожидается, примут участие около 10 тыс. человек, в том числе главы десяти стран-членов АСЕАН, генсек организации Дато Лим Джок Хой, представители деловых кругов стран-участниц. Участники оценят развитие отношений между РК и АСЕАН за прошедшие 30 лет, представят видение дальнейшего укрепления взаимодействия. Рассматривается возможность участия в саммите северокорейского лидера Ким Чон Ына. Сеул проведёт консультации по этому поводу со странами-участницами АСЕАН,- отметил представитель администрации южнокорейского президента.