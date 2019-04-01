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Рост потребительских цен в РК в марте составил 0,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причина столь низкого роста заключается в снижении стоимости нефтепродуктов и стабилизации цен на продукцию сельского хозяйства. Нефтепродукты подешевели на 9,6%, овощи – на 12,9%, а промышленная продукция – на 0,7%. При этом рост цен на коммунальные услуги составил 1,3%, а в сфере услуг в целом – 1,1%. Мировые цены на нефть снижаются с ноября прошлого года, а стабилизации цен на сельхозпродукты способствовали благоприятные погодные условия.