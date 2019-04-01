Майкл Помпео: Встреча глав КНДР и США состоится в «ближайшие месяцы»

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Очередная встреча лидеров КНДР и США Ким Чон Ына и Дональда Трампа состоится в «ближайшие месяцы». Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью радио WHP 580 в штате Пенсильвания. Он напомнил, что никто не устанавливал конкретных сроков для переговоров с Пхеньяном о его ядерной программе. Этот процесс может включать шаги как вперёд, так и назад. Между тем, КНДР и США добились прогресса: северокорейский лидер дал обещание провести денуклеаризацию. Конечно, в интересах США решить эту проблему как можно быстрее, - сказал Майкл Помпео,- Как только Корейский полуостров обретёт безъядерный статус, у северокорейского народа будет «светлое будущее».