Госдолг РК превысил в 1,6 квадриллиона вон

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В прошлом году государственный долг РК составил 1 квадриллион 680 трлн вон или 1 трлн 482 млрд долларов. Он вырос на 18 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом. Отношение госдолга к ВВП, составляющее 38,2%, сохранилось на прежнем уровне. 55,9% госдолга составило покрытие расходов на выплату зарплат госслужащим и военнослужащим. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, в случае принятия дополнительного бюджета возникнет необходимость в выпуске дополнительных казначейских облигаций.