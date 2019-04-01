Передачу РК контроля над своими войсками в военное время обсуждает специальный военный комитет

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Приступил к работе специальный военный комитет по вопросу передачи Сеулу оперативного контроля над своими вооружёнными силами в военное время. Его работу обсудили в ходе состоявшейся в понедельник встречи министр обороны РК Чон Гён Ду и исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан. Председатель объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал Пак Хан Ги и командующий американскими войсками на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс договорились проводить ежемесячные заседания комитета, чтобы оценить возможности южнокорейской армии. Это первое условие при передаче оперативного контроля. Как заявил Чон Гён Ду, южнокорейское оборонное ведомство активно и системно продвигает данный проект, сосредоточив усилия на обеспечении военной мощи. В этом году РК увеличила военные расходы на 8,2% по сравнению с 2018 годом.