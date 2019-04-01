Северокорейские СМИ подвергли критике южнокорейско-американские военные учения

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Северокорейские СМИ подвергли критике прошедшие в марте южнокорейско-американские военные учения, назвав их «военной провокацией», которая «обливает холодной водой» с трудом достигнутый мир на Корейском полуострове. Пропагандистский сайт «Уриминчжоккири» осудил Вашингтон и Сеул за то, что они оказывают военное давление на Пхеньян, проводя воздушные и морские учения в нарушение межкорейских деклараций и договорённостей между КНДР и США, направленных на создание прочного мира на Корейском полуострове. «Если ситуация на Корейском полуострове ухудшится, ответственность полностью ляжет на тех, кто нарушил обещание, данное миру, и совершил военные провокации», - говорится в сообщении. Другое северокорейское пропагандистское издание «Мэари» сообщило, что КАНДР никогда не поддастся на военные провокации Сеула и Вашингтона.