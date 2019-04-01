Зарубежные банки, работающие в РК, завершили 2018 год с профицитом

Photo : YONHAP News

38 зарубежных банков, работающих в РК, завершили 2018 год с профицитом. Их чистый доход вырос на 27,4% в годовом исчислении, составив 867 млрд 300 млн вон или 763 млн 132 тыс. долларов. Об этом сообщили в комитете финансового контроля. Доход вкладам выросли на 1,1%, составив 1,5 млрд долларов. Общий объём активов вырос на 5,4%, составив 241,5 млрд долларов. Комитет финансового контроля принял решение ужесточить контроль за структурой прибыли, слабыми сторонами управления и обеспечением капитала в отделениях банков, учитывая возможность изменений условий на внутреннем и мировом финансовых рынках.