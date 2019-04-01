РК и США продолжают совместные учения в ранее обговорённых рамках

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Военные РК и США приняли решение с этого года не проводить командно-штабные учения Key Resolve и полевые манёвры Foal Eagle. Между тем, стороны продолжают учения на уровне не выше батальонов в мелких масштабах. Так, в марте 14 боевых самолётов и вертолётов американской морской пехоты были переброшены с Гавайских островов в РК. Это американские конвертопланы Osprey, применяемые для переброски военнослужащих, и сопровождающие их вертолёты Kobra. Часть машин приняли участие в совместных учениях морской пехоты KMEP. Высокопоставленный представитель оборонного ведомства РК сообщил, что вышеуказанная переброска американской морской пехоты в РК связана с совместными учениями, которые проводятся в течение года.