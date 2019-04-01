Уровень трудоустройства сократился в РК на 0,1%

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В прошлом году уровень трудоустройства населения РК сократился на 0,1% в годовом исчислении. Об этом говорится в докладе Корейского института экономических исследований, представленном 2 апреля. Снижение показателя фиксируется впервые после глобального финансового кризиса. Речь идёт о доле занятого населения в возрасте старше 15 лет. Он учитывает также экономически неактивных людей. В прошлом году количество трудоспособного населения выросло на 252 тыс. человек. В случае с занятым населением показатель вырос лишь на 97 тыс. человек. Эксперты отмечают, что низкий уровень занятости вызван снижением доли трудоустроенных людей среди представителей возрастных групп 40-50 на 0,4% и 50-60 лет на 0,1%. Одновременное сокращение фиксируется впервые с 2009 года. Как отметили в институте, если правительство не примет мер к улучшению условий ведения бизнеса, которые компании в действительности смогут ощутить, то в этом году будет сложно улучшить ситуацию с рабочими местами.