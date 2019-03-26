До конца апреля будет подготовлен проект дополнительного бюджета

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2 апреля правительство РК, правящая партия и администрация президента договорились подготовить и направить в парламент до конца апреля проект дополнительного бюджета. Основная часть дополнительных расходов должна быть направлена на решение проблемы микропыли. Планируется заменить устаревшие дизельные автомобили, установить специальное оборудование по измерению уровня микропыли, осуществлять постоянное наблюдение за ситуацией и анализировать данные. Правящая Демократическая партия Тобуро призвала правительство выделить на это 1 трлн вон или 880 млн долларов. Помимо этого, в проект дополнительного бюджета планируется включить меры по укреплению системы социальной безопасности путём точечного предоставления рабочих мест и предотвращения экономических рисков. Как сообщил премьер-министр РК Ли Нак Ён, в МВФ не исключают возможности снижения темпов роста южнокорейской экономики, порекомендовав принять дополнительный бюджет. Его сумма пока неизвестна. Это будет третий дополнительный бюджет за три года работы администрации Мун Чжэ Ина.