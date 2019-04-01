Небольшое похолодание очистило воздух над Корейским полуостровом

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В последние два дня в РК наступило похолодание, что улучшило качество воздуха. Во вторник и среду ожидается облачность и низкий уровень концентрации микропыли в атмосфере. Между тем, в настоящий момент на большей части территории страны, за исключением острова Чечжудо и западного побережья, объявлено предупреждение о повышенной пожароопасности. В среду утром температура воздуха в Сеуле составит 2 градуса выше нуля, а по всей стране от минус 4 до плюс 5 градусов. Дневная температура будет схожа со вторником. Метеорологи сообщают, что прохладная погода продлится ещё два дня.