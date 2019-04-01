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Морская полиция РК усиливает борьбу с китайскими браконьерами в районе северной разграничительной линии в Жёлтом море, учитывая начало сезона лова краба. Для этого количество патрульных судов в данном районе будет увеличено с 6 до 8, а крупных судов - с 3 до 4. Значительно будет укреплён состав спецподразделения пяти островов в Жёлтом море по борьбе с китайскими браконьерами. Помимо этого морская полиция намерена противостоять организованным массовым нарушениям границы китайскими браконьерами, принимая различные меры совместно с ВМС и министерством морского и рыбного хозяйства. Ожидается, что улов краба в районе Инчхона увеличится на 10-40% по сравнению с прошлым годом. В этой связи возможно увеличение активности браконьеров.