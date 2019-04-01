Конкурентоспособность строительной отрасли РК снижается

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Уровень конкурентоспособности южнокорейской строительной отрасли снижается. Об этом сообщили в Корейском институте строительных технологий. В документе отмечается, что по состоянию на 2018 год РК заняла 12-е место среди 20-ти стран, участвующих в рейтинге. Это на три ступени ниже, чем в предыдущем году. В лидерах США, Китай, Испания, Германия, Великобритания. Япония на седьмой позиции. РК и в прошлом году ухудшила свой показатель на три ступени. С 2011 года, когда началось составление данного рейтинга, РК впервые выбыла из первой десятки. В докладе говорится, что южнокорейские строительные компании сталкиваются на зарубежном рынке с сильной конкуренцией со стороны более мелких игроков, предоставляющих услуги по низким ценам, а также со стороны компаний развитых стран, имеющих более высокие технологии. Поэтому для улучшения своих показателей отечественные предприятия должны улучшить свою стратегию, качество услуг, условия безопасности и управление проектами. Это касается также применения умных технологий в строительстве.