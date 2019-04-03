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Экономика

В марте в РК увеличился объём валютных резервов

Write: 2019-04-03 10:23:54Update: 2019-04-03 10:26:25

В марте в РК увеличился объём валютных резервов

Photo : YONHAP News

В марте южнокорейские валютные резервы увеличились. Как сообщили в среду в Банке Кореи, по состоянию на конец прошлого месяца их объём составил 405 млрд 250 млн долларов, что на 580 млн долларов больше, чем в феврале. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, номинированных в иностранных валютах, а также резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. Нынешний рост связан главным образом с увеличением операционного дохода от активов в иностранной валюте.   В марте курс доллара США вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом курс евро понизился  на 1,3%, а японской иены – на 2% по отношению к доллару.   В конце января РК занимала восьмое место в мире по объёму валютных резервов. 
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