В марте в РК увеличился объём валютных резервов

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В марте южнокорейские валютные резервы увеличились. Как сообщили в среду в Банке Кореи, по состоянию на конец прошлого месяца их объём составил 405 млрд 250 млн долларов, что на 580 млн долларов больше, чем в феврале. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, номинированных в иностранных валютах, а также резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. Нынешний рост связан главным образом с увеличением операционного дохода от активов в иностранной валюте. В марте курс доллара США вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом курс евро понизился на 1,3%, а японской иены – на 2% по отношению к доллару. В конце января РК занимала восьмое место в мире по объёму валютных резервов.