Президент РК призвал парламент утвердить в должности трёх новых министров

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин призвал во вторник депутатов Национального собрания до конца недели утвердить в должности трёх новых министров. Это Пак Ён Сон, чья кандидатура предложена на пост министра по делам малого, среднего и венчурного бизнеса, Ким Ён Чхоль - на должность министра по делам воссоединения и Чин Ён - на должность министра административного управления и безопасности. Если Национальное собрание не завершит слушания в установленный срок, то президент может назначить министров своим указом. 10 апреля Мун Чжэ Ин вылетит в США не переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Поэтому назначения должны произойти до этого срока. Ранее парламентарии утвердили кандидатуры Мун Сон Хёка на пост министра морского и рыбного хозяйства и Пак Ян У на пост министра культуры, спорта и туризма. Если глава государства назначит трёх министров самостоятельно, то количество глав правительственных ведомств, которые займут свои посты без одобрения парламента после прихода к власти администрации Мун Чжэ Ина, достигнет десяти человек.