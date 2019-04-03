Южнокорейский танкер задержан за нарушение санкций ООН в отношении КНДР

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Южнокорейский танкер водоизмещением 7.800 тонн задержан в порту Пусан за нарушение антисеверокорейских санкций Совета Безопасности ООН. По данным МИД РК, имеются данные о том, что во второй половине 2017 года в открытом море с него была перекачана нефть на северокорейский танкер. Ранее судно находилось в порту Ёсу на юге страны, а в октябре прошлого года его перегнали в Пусан. По окончании расследования, проведённого морской полицией РК, дело было передано в прокуратуру. Судно под флагом РК впервые задерживают по подозрению в нарушении международных санкций в отношении КНДР. Министерство финансов США ранее включало южнокорейское судно в список кораблей, которые могли осуществлять перевозки из КНДР, но после проведённого расследования подозрения были сняты.