USITC: Импорт стальных труб из РК в США оказался демпинговым

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Импорт стальных труб большого диаметра из РК, Канады, Греции и Турции в США является демпинговым. Так во вторник сообщили в Комиссии по международной торговле США (USITC). В заключении комиссии говорится, что два из трёх наименований южнокорейской продукции были поставлены в США по демпинговым ценам. Кроме того, РК и Турция субсидировали свой экспорт. В 2017 году РК поставила в США стальные трубы большого диаметра на сумму 150 млн долларов. В феврале нынешнего года министерство торговли США установило, что РК продала трубы по ценам на 20% ниже реальных, а Канада – на 12% ниже. В этой связи, как сообщил представитель правительства РК, южнокорейские компании могут быть обложены антидемпинговыми пошлинами в течение пяти лет. Окончательное решение министерства торговли США по этому вопросу будет принято до 15 апреля.