Правительство РК утвердило стратегию развития туристической отрасли

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Правительство РК поставило целью к 2022 году привлекать в страну не менее 23 млн иностранных туристов в год, увеличив число рабочих мест в туристической отрасли и количество рабочих мест в этой отрасли с 580 тыс. до 960 тыс. Соответствующее решение принято на состоявшемся во вторник в Инчхоне под председательством премьер-министра РК Ли Нак Ёна правительственном совещании по вопросам развития туризма. В нём приняли участие президент РК Мун Чжэ Ин, а также порядка 150 глав правительственных ведомств, местных администраций, представителей организаций и предприятий в сфере туризма. Одному из городов центрального подчинения будет придан статус города международного туризма, ещё четыре города получат статус опорного города для развития туризма. Кроме того, начиная со следующего года, в РК будут проводиться как минимум два ежегодных фестиваля K-POP. Для привлечения иностранных туристов будут созданы объекты для проведения киберспортивных игр.