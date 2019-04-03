Продажи импортных автомобилей в РК уменьшились в марте на 32%

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Как сообщили в среду в Корейской ассоциации импортёров и дистрибьюторов автомобилей, в прошлом месяце по всей стране 18.078 импортных автомобилей, что на 32% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Компании Mercedes-Benz Korea и Audi-Volkswagen Korea не смогли поставить на рынок достаточное для удовлетворения спроса количество автомобилей. Именно это повлияло на мартовские продажи. Наиболее продаваемыми моделями марта стали Mercedes-Benz E 300, Mercedes-Benz E 300 4MATIC и Lexus ES300h. Доля автомобилей германского производства составила 46% импортных автомобилей, проданных в марте. В первом квартале этого года на южнокорейском рынке продан в общей сложности 52.161 импортный автомобиль, что на 23% меньше по сравнению с прошлым годом.